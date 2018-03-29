Mardin'de Tarihi Çarşı ve Sokaklar Onarılıyor

MARDİN'de, Büyükşehir Belediyesi tarafından, tarihi çarşı ve sokaklardaki onarım çalışmaları devam ediyor.

Kentte Büyükşehir Belediyesince başlatılan proje kapsamında, tarihi çarşı ve sokaklarda restorasyonu yapılacak sıvalı duvarlar temizlenerek, derz yapılacak, cam mekanlar, kepenkler, tenteler değişecek. Bunun yanında bina kapıları ile tabelalar değişecek ve bitki saksıları yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kent merkezindeki tarihi ve çarşıların onarım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Baharla birlikte vatandaşlarımızın yüzü gülüyor. Yaptığımız çalışmalar da zaten bunun içindir. Bundan dolayı Belediye olarak bu şehrin her yerinde biz varız. İnşallah bu hep böyle devam edecek. Şehrimize gelen turist sayımız artı. Misafir sayımız artı. Otellerimiz dolu ve esnafımızın yüzü gülüyor. 2018 yılı aynen bu şekilde çiftçilerimizin, esnafımızın ve bölge insanımızın yüzünün güldüğü yıl olacak. Şehir olarak turizmde yakaladığımız bu güzel havayı devam ettirmek adına şehrimizin tarihi mekanlarını sağlıklaştırma çalışmalarına devam ediyoruz. Daha önce Kermozade Konağı'nın bulunduğu sokağı düzenleyerek turizme kazandırdık. Vatandaşlarımız ve dışardan gelen misafirlerimiz bu sokağı çok beğendi. Gelin damat adayları başta olmak üzere birçok insanımız burada fotoğraf çektiriyor. Şeyh Çabuk Cami-Ulu Cami Doğu Kapısı ile Hasan Ammar Çarşısı'nda düzenlemeler yapacağız. Bu çalışmalarımızın turizme büyük katkısı olacak. Sokakların restorasyonundan tutun, kapı ve tabelaların değişmesine kadar elden geçireceğiz. Her geçen gün şehrimiz kültürüne uygun hale gelerek daha da güzelleşiyor."

- Mardin