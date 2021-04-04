Mardin'de tarihi cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı
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Mardin'de tarihi cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Mardin'de tarihi cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı

Mardin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tarihi cedde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı dezenfekte edildi.

Mardin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tarihi cedde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı dezenfekte edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı yaklaşık 100 kişilik temizlik ekibi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde tarihi yapıların bulunduğu cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı. Ekipler, özellikle turistlerin en çok gezdiği caddeleri ve kaldırımları fırça ve sabunlu suyla yıkadı.

"Her cuma tarihi şehir yıkanacak"

Birinci Cadde'deki çalışmaları takip eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada bundan sonra her cuma tarihi kentin tamamını temizlemeyi planladıklarını söyledi. Dezenfeksiyon çalışmasını da sürdürdüklerini aktaran Demirtaş, şunları söyledi:

"Hem pandemi ile mücadele ederken hem de şehrimizin daha temiz daha güzel görünmesi için çalışmamızı başlattık. Mardin yılda yaklaşık 3 milyon turistin geldiği bir turizm kenti. Mardin'i daha güzel ve daha temiz tanıtmak için hem de vatandaşlarımızın daha iyi ve daha temiz bir kentte yaşaması için gayret gösteriyoruz."

Demirtaş, normalleşme döneminde elde edilen kazanımları kaybetmemek için herkesin daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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