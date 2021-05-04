Mardin'de tam kapanma sessizliği
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Mardin'de tam kapanma sessizliği

Mardin'de tam kapanma sessizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinin 4'üncü gününde de Mardin'de sessizlik hakim.Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan ve 17 gün sürecek olan tam kapanma 29 Nisan saat 19.00'da başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinin 4'üncü gününde de Mardin'de sessizlik hakim.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan ve 17 gün sürecek olan tam kapanma 29 Nisan saat 19.00'da başladı. Tam kapanmanın 4'üncü gününde kısıtlamadan muaf olanların dışında cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü. Mardin'de vatandaşların kısıtlamaya uydukları görülürken, güvenlik güçleri kentin çeşitli noktalarında denetimlerini sürdürdü. Polisler, kısıtlamayı delen vatandaşlara cezai işlem uyguladı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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