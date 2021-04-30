Mardin'de 'tam kapanma' sessizliği
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Mardin'de 'tam kapanma' sessizliği

Mardin'de 'tam kapanma' sessizliği
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü Mardin'in cadde ve sokakları, boş kaldı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü Mardin'in cadde ve sokakları, boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadelede, ülke genelinde uygulanan 17 günlük 'tam kapanma'nın ilk günü Mardin'de sessizlik hakim oldu. Kentte sadece kısıtlamadan muaf olanlar dışarı çıkarken, güvenlik güçleri ise denetimlerini sürdürdü. Ekipler, cadde ve kavşaklarda kurdukları uygulama noktalarında sokağa çıkanların kısıtlamadan muaf olup, olmadıklarına bakarak, kural ihlalleri yapanlara ise cezai işlem uyguladı. 

 


Mardin'de 'tam kapanma' sessizliği
Mardin'de 'tam kapanma' sessizliği
Mardin'de 'tam kapanma' sessizliği
Mardin'de 'tam kapanma' sessizliği
Mardin'de 'tam kapanma' sessizliği
Mardin'de 'tam kapanma' sessizliği
Mardin'de 'tam kapanma' sessizliği
Mardin'de 'tam kapanma' sessizliği
Mardin'de 'tam kapanma' sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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