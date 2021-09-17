Mardin'de takla atan otomobil alev aldı: 1 yaralı - Haberler
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Mardin'de takla atan otomobil alev aldı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de takla atan otomobil alev aldı: 1 yaralı Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla atarak alev alan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Mardin'de takla atan otomobil alev aldı: 1 yaralı

MARDİN - Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla atarak alev alan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Mardin'in Mazıdağı ilçesi Gürpınar Mahallesinde meydana geldi. Seyir halinde olan 06 GGV 05 plakalı BMW marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla atıp şarampole yuvarlandı. Duvara çarparak duran otomobil alev aldı, olayı gören köylüler yangına müdahale edip itfaiye ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yanan otomobili söndürürken, yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de takla atan otomobil alev aldı: 1 yaralı

Mardin'de takla atan otomobil alev aldı: 1 yaralı

Mardin'de takla atan otomobil alev aldı: 1 yaralı

Mardin'de takla atan otomobil alev aldı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Son Dakika Haberleri
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