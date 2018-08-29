Mardin'de Sürücülere İlk Yardım Eğitimi
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, ticari taksi sürücülerine ilk yardım farkındalık eğitimi verdi.
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, ticari taksi sürücülerine ilk yardım farkındalık eğitimi verdi.
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü 112 Eğitim Birimi tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı ticari taksi sürücülerine yönelik ilk yardım farkındalık eğitimi düzenlendi. Artuklu Üniversitesi AKM salonunda düzenlenen eğitime katılan sürücülere uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi. Eğitim gören sürücülere katılım belgesi verildi. - MARDİN