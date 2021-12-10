Mardin'de sürücü adayının eğitim gördüğü otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı - Haberler
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Mardin'de sürücü adayının eğitim gördüğü otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı

Mardin'de sürücü adayının eğitim gördüğü otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı.

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücü adayı Hülya A'nın kullandığı 35 RFT 87 plakalı sürücü kursuna ait eğitim aracı Bahçelievler Mahallesi 738. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Melek ve Merve Gamze G'ye çarptı.

Kazada iki yaya yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

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