Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı - Haberler
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Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'de Suriye uyruklu kuyumcunun öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin biri Suriyeli 3 şüpheli yakalandı.

MARDİN (AA) - Mardin'de Suriye uyruklu kuyumcunun öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin biri Suriyeli 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 1. Cadde'de kuyumculuk yapan İbrahim Hamse'nin 17 Aralık'ta öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda merkez Artuklu ilçesinin Şar Mahallesi'ndeki metruk bir eve operasyon düzenleyen ekipler, biri Suriyeli 3 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda, çarşaf ve saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

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Sayın abonelerimiz, yılın önemli olaylarına ilişkin derlemelerimiz yarından itibaren yayımlanacaktır.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

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