Mardin'de Sürdürülebilir Şehirler Programı bilgilendirme toplantısı yapıldı - Haberler
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Mardin'de Sürdürülebilir Şehirler Programı bilgilendirme toplantısı yapıldı

AA, Osman Öksüz - Güncel
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Mardin'de Sürdürülebilir Şehirler Programı bilgilendirme toplantısı yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Şehirler Programı kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Şehirler Programı kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlbank'ın Sürdürülebilir Şehirler Programı kapsamında gerçekleştirilen, Mardin Büyükşehir Belediyesinin de içerisinde olduğu, Büyükşehir Belediyelerinde Orta Vadeli Kalkınma Planlaması ve Finansmanının Hazırlanması Danışmanlık Hizmeti Projesinin bilgilendirme toplantısı Sanat Akademide gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, toplantıda yaptığı konuşmada, Mardin Büyükşehir Belediyesinin kısa, orta ve uzun vadede yaptığı çalışma ve projelerine değinerek, kurumsallaşmanın önemini aktardı.

Prof. Dr. Azime Tezer ise, proje hakkında bilgi verdi.

AA / Osman Öksüz - Güncel

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