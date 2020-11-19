Mardin'de sulama kanalına düşen kurt, kurtarıldı
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Mardin'de sulama kanalına düşen kurt, kurtarıldı

19.11.2020 14:25 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:28
Mardin'de sulama kanalına düşen kurt, kurtarıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen kurt, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen kurt, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Nusaybin ilçesine bağlı Gürü Mahallesi yakınından geçen sulama kanalına düşen kurt, köprü direkleri üzerinde mahsur kaldı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine itfaiye ekiplerince kurt, sulama kanalından çıkarıldı.

Kurt, yeniden doğaya bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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