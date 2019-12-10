Mardin'de sulama kanalına düşen inek kurtarıldı
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Mardin'de sulama kanalına düşen inek kurtarıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

10.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:04
Mardin'de sulama kanalına düşen inek kurtarıldı

'in ilçesinde sulama kanalına düşen inek, ekipleri tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Gürin mahallesinde bulunan Çağ Çağ sulama kanalına düşen ineği kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar, durumu Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin ekiplerine bildirdi.

İtfaiye arama kurtarma ekipleri, sulama kanalına düşen ineği kurtardı.

Vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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