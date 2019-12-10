Mardin'de sulama kanalına düşen inek kurtarıldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Gürin mahallesinde bulunan Çağ Çağ sulama kanalına düşen ineği kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar, durumu Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye arama kurtarma ekipleri, sulama kanalına düşen ineği kurtardı.
Vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.