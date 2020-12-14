Mardin'de suç makinesi çaldığı motosikletle yakalandı
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Mardin'de suç makinesi çaldığı motosikletle yakalandı

14.12.2020 22:33 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:37
Mardin'de suç makinesi çaldığı motosikletle yakalandı

Mardin'de 12 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs, çaldığı motosikletle birlikte yakalandı.

Mardin'de 12 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs, çaldığı motosikletle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden çaldığı motosikleti Derik ilçesine getireceği tespit edilen K.Ö., Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından takibe alındı. 12 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan zanlı, motosikletle Üçyol istikametinden Derik istikametine gelirken durduruldu. Plakaları sökülmüş motosikletin yapılan kontrolünde Viranşehir nüfusuna kayıtlı Y.K. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Motosiklet olay yerine çağrılan sahibine teslim edilirken, K.Ö.'nün ise yapılan üst aramasında 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Çaldığı motosikletle yakalanan şahsın hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurma, kullanma veya satın alma suçlarından gözaltına alındığı ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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