Mardin'de suç aydınlatma oranı yüzde 10 arttı
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Mardin'de suç aydınlatma oranı yüzde 10 arttı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, suç aydınlatma oranının yüzde 10 arttığını bildirdi.

Mardin'de suç aydınlatma oranı yüzde 10 arttı
09.09.2020 16:11 | Son Güncelleme: 09.09.2020 16:14

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, suç aydınlatma oranının yüzde 10 arttığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında, 1 Ocak-1 Eylül tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde "mal varlığına karşı suçlarla mücadele" kapsamında, evden hırsızlık 126, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık 119, otodan hırsızlık 29, oto hırsızlığı 5, motosiklet hırsızlığı 21, yankesicilik 8, yağma 38, açıktan hırsızlık 167 olmak toplam 513 olayın aydınlatıldığı belirtildi.

Olaylarda 777 şüphelinin gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece 49 kişinin tutuklandığı kaydedilen açıklamada, "2019 yılına göre ilimiz genelinde meydana gelen olaylarda yüzde 20 azalma, yine 2019 yılına göre suç aydınlatma oranında yüzde 10 oranında artış sağlanmıştır." denildi.

Açıklamada, mevcut huzur ve güven ortamının sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin temini için yürütülen çalışmalara kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edildiği, tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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