Mardin'de su borcu yapılandırması uzatıldı
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Mardin'de su borcu yapılandırması uzatıldı

31.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:35
Mardin'de su borcu yapılandırması uzatıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), su borcu yapılandırmasının son müracaatı 31 Ocak 2021'e uzatıldığını bildirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), su borcu yapılandırmasının son müracaatı 31 Ocak 2021'e uzatıldığını bildirdi.

MARSU'dan yapılan açıklamada, Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği su borcu yapılandırmasının 1 ay uzatıldığı, su borcu yapılandırmasının son müracaat gününün 31 Ocak 2021 olduğu belirtildi.

Açıklamada, "7256 Sayılı Kanun ile son ödeme tarihi 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere it su borçlarına taksit fırsatı getirilmiştir. Bu kapsamda gecikme cezaları silinerek ve Yİ-ÜFE oranında yeniden hesaplanacaktır. Taksit seçeneklerinde 6-9-12-18 ay seçecekleri sunulmaktadır. Ödeme şekli 2 ayda 1 olup toplamda 36 ay süreye yayılmaktadır. Yapılandırılan tutarlarda kredi kartı ile ödeme sağlanmaktadır. Peşin ödemelerde ise gecikme bedellerinin yüzde 90'nı silinmektedir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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