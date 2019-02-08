Mardin'de Stk'lar Söz Sahibi Olmak İstiyor

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve Türkiye ile Avrupa Birliğinin (AB) finanse ettiği "Kamu Sivil Toplum Kuruluşu İşbirliği Projesi kapsamında Mardin'de Sivil Toplum Günleri düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen toplantıya Mardin Valisi Mustafa Yaman, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanı Adnan Zengin, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum ve Temel Haklar Program Sorumlusu Maxime Montagner, kentteki kamu ve STK temsilcileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yağan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin'in tarihi ve kültürel güzelliklerine dikkat çekti.

Son bir yılda 3 milyonun üzerindeki misafirin Mardin'de ağırlandığını kaydeden Yaman, "2019 yılında 5 milyon misafiri ağırlamayı düşünüyoruz. Tabi burada Türkiye Cumhuriyet Devletinin ve Bakanlığımızın önemli katkıları olsa da siz değerli hemşerilerimizin ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerimizin çok önemli destekleri var. Geçmişte belediye araçlarıyla eylem yapılıyordu, belediye işini gücünü bırakmış terör örgütüne destek oluyordu. Aynı şekilde bir kısım sivil tolum kuruluşu da buna destek oluyordu" dedi.

Daha sonra konuşan Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şerif Öter ise, STK'ların sistemin temel taşlarından olduğunu söyledi. Mardin'de 667 derneğin var olduğunu ifade eden Öter, "Bu derneklerimiz içerisinde toplumsal, iktisadi, sosyal, eğitim, kültür, sanat, yardımlaşma, spor ve bir çok alanda önemli çalışmalar yürütülmekte. Derneklerimiz, memleketin birliği, huzuru, barışı, kardeşliği ve demokrasinin daha çok gelişmesi için kendi imkanlarıyla, fedakarca ve özveriyle çalışmalar yürütüyor. Derneklerimiz ne yazık ki birçok kamu kurumlar tarafından önemsenmedikleri için memleketin geleceğini ilgilendiren konular uygulama ve yasalaşma süreçlerine katılımları sağlanmıyor" diye konuştu.

Karar alma süreçlerinde aktif derneklerin katılımının hak ve gereklilik olduğuna dikkat çeken Öter, bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için federasyon olarak yazılı dilekçe ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan tüm siyasi partilere ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na başvuruda bulunacaklarını sözlerine ekledi. - MARDİN

Kaynak: İHA