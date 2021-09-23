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Mardin'de Spor Kompleksinin imza töreni yapıldı

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Mardin'de Spor Kompleksinin imza töreni yapıldı

Kızıltepe ilçesinde yapılacak Spor Kompleksinin imza töreni gerçekleştirildi.

Kızıltepe ilçesinde yapılacak Spor Kompleksinin imza töreni gerçekleştirildi.

Kızıltepe Belediyesi Toplantı Salonunda yapılan törene, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin ve kurum amirleri katıldı.

Çam, törende yaptığı konuşmada, Spor Kompleksinin yaklaşık maliyetinin 23 milyon 226 bin lira olduğunu ve kompleksin gelecek yılın sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Futbol sahası, antrenman sahası, yüzme havuzu, tenis kortları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu, kapalı spor salonu ve gençlik merkezinin bulunduğu 84 bin metrekare alanın tam anlamıyla kullanılabilmesi ve çeşitlendirilerek vatandaşların hizmetine sunulabilmesi için bir proje hazırladıklarını kaydeden Çam, Kızıltepe Spor Kompleksinin kapalı spor salonu, çocuk parkı, yüzme havuzu, koşu ve bisiklet yolları, futbol ile ilgili 3 saha, basketbol ve tenis sahalarının yer alacağını kaydetti.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
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