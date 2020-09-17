Mardin'de spor güvenlik kurulu toplantısı yapıldı Mardin'de spor güvenlik kurulu toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Mardin'de spor güvenlik kurulu toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Demirtaş başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Mardin'de oynanacak olan TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig müsabakaları öncesi ve sonrasında oluşabilecek olayların önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirler ile bu tedbirlerin uygulamalarının sağlanması, yöntemlerin tespiti ve korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler görüşüldü.

TFF 3. Ligde Mardin Fosfatspor'un oynayacağı müsabakalarda korona virüs salgını nedeniyle uygulanacak tedbirlerin yanı sıra fikstürün değerlendirilmesi, TFF 3. Lig grup takımlarının risk analizleri ve Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumunun son durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

GAMER toplantı salon'unda gerçekleşen toplantıya Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Recep Aydın, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Uğur Kandemir, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve Mardin Fosfat Spor Kulüp yöneticileri katıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA