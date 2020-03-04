Mardin'de sosyal medyada terör propagandasına 1 tutuklama

04.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:10

Mardin'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 8 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kapan-1 operasyonları kapsamında sözde 'Ömeryan' kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş İlker Düzova özel birlik operasyonu kapsamında daha önceden etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK mensuplarının üzerinden çıkan doküman ve dijital materyallerde isimleri geçen ayrıca sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen, 8 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. 7 şüpheli ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakılırken H.A. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İHA