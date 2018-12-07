Mardin'de Sorunlar Ev Ziyaretleri ile Çözülüyor

MUHAMMED FURKAN GÜNEŞ - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki "Mardinmasa" ekipleri, sokak sokak, köy köy gezerek vatandaşların sorunlarını çözmeye çalışıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesince 7 ay önce hayata geçirilen "Sosyal Riski İzleme ve Önleme" projesi kapsamında Mardinmasa ekipleri, il genelinde 28 bin 716 haneyi ziyaret ederek, 147 bin 985 kişi görüştü.



Sokak sokak, köy köy gezdikleri evlerde, vatandaşlarla Arapça, Kürtçe, Süryanice ve Türkçe sohbet edip sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirleyen ekipler, daha sonra bu ihtiyaçların giderilmesi için çalışma yürütüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardinmasa Müdürü Merve Erciyas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatlarıyla, proje kapsamında 120 kişilik ekipler oluşturulduğunu, ekiplerin, haftanın 7 günü il genelinde kırsal mahallerdeki evleri ve okulları ziyaret ettiğini söyledi.

Projeye 7 ay önce ilçelerin kırsal mahallelerinde başladıklarını belirten Erciyas, şimdiye kadar 28 bin 716 haneyi ziyaret ederek, 147 bin 985 kişi görüştüklerini belirtti.

"Projede hedefimiz, ulaşılamayan insanlara, vatandaşlarımıza ulaşmak. Onların gönüllerine dokunmak." diyen Erciyas, şöyle konuştu:

"Kızıltepe'nin en ücra köşelerinden, Midyat'ın sınır köylerinde tek başına yaşayan teyzelerimizi bulduk. Biz onlarla birebir temasa geçtik ve 112 kişiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yaşlılık maaşı bağlatılmasını sağladık. Vatandaşlarımız bu tür yardımlardan haberdar olmadıkları için onları ziyaret ederek bilgilendiriyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Gerek belediyelerimizle gerek kaymakamlıklarımızla yardım elimizi onlara uzatıyoruz. Onların hayır dualarını alıyoruz."

Kırsal mahalle ve ev ziyaretlerinde vatandaşların memnuniyeti ile karşılaştıklarını dile getiren Erciyas, "Giden arkadaşlarımız hepsi genç olduğu için onları evlatları gibi görüyorlar ve birçok köyde sofralar hazırlanıyor." dedi.

Projenin nihai hedefinin Mardin'in sosyo ekonomik yapısını ortaya çıkarmak ve her bölgede ona uygun projeler üretmek olduğunu anlatan Erciyas, çalışmalar kapsamında diğer daire başkanlıklarından da yardım aldıklarını, tüm birimlerle uyumlu bir şekilde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kızıltepe ilçesinin Akkoç Mahalle Muhtarı Abdullah Güzel ise, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatandaşlar olarak bu tür projelerin hayata geçirilmesini istediklerini aktardı.

Ekiplerin mahallelerine gelerek sorunları tespit ettiğini ifade eden Güzel, "Temizlik araçları köyümüze geliyor. Köyün çöplerini topluyorlar. Daha ne yapacaklar? Hizmet ayağımıza geliyor." diye konuştu.

Vatandaşlardan Şemse Karadağ da Arapça yaptığı konuşmada, "Projenin devam etmesini istiyoruz. Memnunuz, nasıl memnun olmayalım, devlet ayağımıza gelmiş. Belediyenin çalışmalarından çok memnunuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Valimiz Mustafa Yaman'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.