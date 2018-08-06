Mardin'de Son Bir Ayda Uyuşturucudan 12 Kişi Tutuklandı

Mardin'de son bir ayda uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 38 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 1-31 Temmuz tarihleri arasında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile il genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 26'sı adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Operasyonda şüphelilerin üzerinde, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 2 kilo 40 gram eroin, 386 gram esrar ve 35 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi. - MARDİN