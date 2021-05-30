Mardin'de sokaklarda kısıtlama sessizliği sürüyor
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Mardin'de sokaklarda kısıtlama sessizliği sürüyor

Mardin'de sokaklarda kısıtlama sessizliği sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Mardin'de korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Trafiğin en yoğun olduğu cadde ve sokaklar sessiz kaldı. Kısıtlamadan muaf olanların dışında kalan vatandaşların kurallara uydukları görüldü. Güvenlik güçleri tarafından kentin belirli bölgelerinde uygulama noktalarında yaya ve sürücülerin izin belgeleri kontrol edilirken, muafiyeti bulunmayan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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