Mardin'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Kız Çocuğu Yaralandı
Mardin'in Ömerli ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı.
Mardin'in Ömerli ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Atatürk İlkokulunda okuyan Fatma Naz Çakar (9), öğle saatlerinde okula gitmek için evden ayrıldı.
Çakar, okul yolunda sokak köpeklerinin saldırması sonucu yaralandı.
Ömerli Devlet Hastanesine kaldırılan Çakar'ın tedavisi sürerken, kuduz riskine karşı yakalanan köpekte de gerekli kontrolün yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA