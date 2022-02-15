Mardin'de sokak köpeği vahşeti...Vatandaşların yüzleri parçalandı - Haberler
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Mardin'de sokak köpeği vahşeti...Vatandaşların yüzleri parçalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mardin'de sokak köpeği vahşeti.

MARDİN (İHA) - Mardin'de sokak köpeği vahşeti...Vatandaşların yüzleri parçalandı

MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde 1'i çocuk 3 kişi, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpek saldırısına uğrayan vatandaşların 2'sinin yüzleri parçalandı.

Olay, Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi Ateşler Fırını mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokak köpekleri Kübra Ö. (21), Mülkiye Ö. ve Abdullah Ç.'ye saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonucu 2 kişi yüzleri parçalanarak yaralandı, 1 kişi ise kollarından ısırılarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla tedavi edilmek üzere Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de sokak köpeği vahşeti...Vatandaşların yüzleri parçalandı

Mardin'de sokak köpeği vahşeti...Vatandaşların yüzleri parçalandı

Mardin'de sokak köpeği vahşeti...Vatandaşların yüzleri parçalandı

İhlas Haber Ajansı / Serhat Abi - 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi, Mardin, Köpek, 3. Sayfa, Haberler

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