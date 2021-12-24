Mardin'de sokak hayvanları için mama bırakıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de sokak hayvanları için mama bırakıldı

Mardin'de sokak hayvanları için mama bırakıldı
AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin'de üniversite ve ilkokul öğrencileri sokak hayvanları için farklı noktalara mama bıraktı.

MARDİN (AA) - Mardin'de üniversite ve ilkokul öğrencileri sokak hayvanları için farklı noktalara mama bıraktı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında çalışma yaptı.

Çalışmada, 13 Mart İlkokulu öğrencileri ile sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına kedi ve köpek maması bırakıldı.

Öğrenciler, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Cezaevi çıkışında davul zurna ile karşılanmıştı! Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat

Cezaevi çıkışında davul zurna ile karşılanmıştı! Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title