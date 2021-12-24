Mardin'de sokak hayvanları için mama bırakıldı

MARDİN (AA) - Mardin'de üniversite ve ilkokul öğrencileri sokak hayvanları için farklı noktalara mama bıraktı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında çalışma yaptı.

Çalışmada, 13 Mart İlkokulu öğrencileri ile sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına kedi ve köpek maması bırakıldı.

Öğrenciler, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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