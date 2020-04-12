Mardin'de sokağa çıkma yasağını dronla denetledi
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Kızıltepe, Mardin, Güncel

Mardin'de sokağa çıkma yasağını dronla denetledi

MARDİN (AA) Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı denetiminde drone kullandı.

12.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:42
Mardin'de sokağa çıkma yasağını dronla denetledi

MARDİN (AA) Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı denetiminde drone kullandı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptığı denetimlerde drone kullandı.

Orta Doğu'ya giden transit geçişlerin yapıldığı ve ağır tonajlı araçların geçiş yaptığı İpekyolu da drone ile görüntülendi. Dedeman Kavşağında neredeyse aracın geçmemesi dikkat çekti.

Ekipler, sık sık yaptıkları anonslarda da vatandaşları evden çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

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