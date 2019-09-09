09.09.2019 19:25

Mardin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi



Mardin Valiliğinden yapılan basın açıklamasında, Artuklu ilçe kırsal alanında BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek için, bugün saat 14.30 dan ikinci bir emre kadar Artuklu ilçesi, kırsal alanında bulunan Elma bahçesi ile sınırlı ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Mardin Valiliğinden yapılan basın açıklamasında, "İlimiz Artuklu ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, BTÖ mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyonel faaliyet icra edilecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanun'nun maddeleri gereğince; 09 Eylül Pazartesi günü saat 14.30 itibariyle Artuklu ilçesi kırsal alanında bulunan, Elmabahçe mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA