21.10.2019 20:18

Mardin'de sokağa çıkma yasağı

MARDİN - Mardin Valiliği Derik ilçesine bağlı Çataltepe, Adak, Doğancı ve Develi mahallelerinde terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerine yönelik yapılacak askeri operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Derik ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey yöneticilerinde bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyonel faaliyetin planlandığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 20 Ekim Pazar günü saat 23.00 itibariyle ilimiz Derik ilçesi kırsal alanında bulunan Çataltepe, Adak, Doğancı ve Develi mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA