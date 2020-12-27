Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim

Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim Mardin'de vatandaşlar hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyarken, polis ekipleri denetimlerine devam etti.

Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim

MARDİN - Mardin'de vatandaşlar hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyarken, polis ekipleri denetimlerine devam etti.

Türkiye geneli vakaların yükselişe geçmesi ile birlikte gelen yeni kısıtlamalar kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 4'üncü haftasına girerken, Mardin'de vatandaşlar cadde ve sokakları boş bıraktı. Güvenlik güçleri kent genelinde denetimlerini sürdürürken kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK