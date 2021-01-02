Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi mekanlar sessizliğe büründü

Mardin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sokak, cadde ve tarihi mekanlar boş kaldı.

Mardin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sokak, cadde ve tarihi mekanlar boş kaldı.

Mardin'de sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde, sokak ve tarihi mekanlarda sessizlik hakim. Kentte kısıtlamayla tarihi yapıların yoğun olduğu Birinci Cadde ile çarşı, sokak ve caddelerde sakinlik göze çarpıyor.

Sokak hayvanları unutulmadı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürürken, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında sokak hayvanlarının beslenmesini sağladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince kentin çeşitli noktalarına hayvanlar için mama bırakıldı.

Ekipler, yeni yılın ilk günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının beslenemeyeceğini düşündüklerini belirterek, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında mama dağıtımında bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar