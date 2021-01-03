Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Mardin'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük geçen hayvanlar için cadde ve sokaklara yem bırakıldı.

Mardin'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük geçen hayvanlar için cadde ve sokaklara yem bırakıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehablitasyon Merkezi sokak hayvanlarını unutmadı.

Rehabilitasyon merkezine bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince cadde ve sokaklara kedi ve köpekler için mama kuşlar için de yem bıraktı.

Özellikle kedi ve köpek popülasyonun fazla olduğu noktalarda sürekli mama denetimi yapan ekipler, yem dağıtımının kısıtlama süresince devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz