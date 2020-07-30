Mardin'de siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarından Kurban Bayramı mesajı AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Kızıltepe Zahireciler Derneği ve Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, Kurban Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Kızıltepe Zahireciler Derneği ve Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, Kurban Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, mesajında, sevgi ve barış duygularının her anlamda kalplere yerleştiği, komşu, akraba ve dostların yad edildiği, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahiplerinin sevindirildiği gün olan bayramların hassas duygularla idrak edilmesi gerektiğini bildirdi.

"Bizleri bir Kurban Bayramı'na daha kavuşturan Allah'a hamdolsun. Her türlü şer odağı bertaraf etmeyi başaran aziz milletimiz bayramı bayram tadında yaşamak ve nice nesillerimize müreffeh bir memleket bırakmak için mücadelesini sonuna kadar sürdürmekte kararlıdır." ifadesini kullanan Kılıç, şehitlere ve hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı bir yaşam diledi.

Kızıltepe Zahireciler Derneği ve MTDF Başkanı Öter de mesajında, İslam alemi olarak bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmuş olmanın manevi hazzı ve buruk mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

"Dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs her geçen gün can almaya devam ediyor." ifadesini kullanan Öter, mesajında şunları kaydetti:

"Kurban Bayramını mana itibarıyla özü ve amacına uygun yaşayıp, yaşattığımız takdirde Allah'a yakınlaşmaya vesile olmaktadır. Açıkça anlaşılıyor ki bir ihtiyaç sahibini giydirmek, kurban eti ikram etmek, sıcak, samimi bir dokunuşla selamlaşmak, insanların sevgiyle yakınlaşmalarına ve manen bütünleşmelerine vesile olabiliyor. Öyleyse zenginiyle, fakiriyle, yaşlısıyla, genciyle, tüm farklı inanç ve düşüncelerimizle ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde kucaklaşarak, kaynaşarak ve bütünleşerek mübarek Kurban Bayramı'nı özüne ve ruhuna uygun bir şekilde yaşayıp, yaşatalım ve hep birlikte Rabb'imize yakınlaşalım inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı'nın Mardinli hemşehrilerimize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa sevgi, barış kardeşlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA