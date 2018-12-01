Mardin'de 'Siyasette Kadın Çalıştayı' Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU), milletvekillerini 'Siyasette Kadın Çalıştayı'nda Mardin'de bir araya getirdi.

Milletvekilleri, 1-2 Aralık tarihlerinde Mardin'de düzenlenen 'Siyasette Kadın Çalıştayı'nda buluştu. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU) işbirliğiyle gerçekleştirilen çalıştaya, milletvekilleri, UN Women ve IPU temsilcileri ile uzmanlar katıldı. İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'nın (SIDA) finansman desteği ile uygulanan "Türkiye'de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi" kapsamında düzenlenen çalıştay, 40'tan fazla milletvekillini bir araya getirdi.

Çalıştay Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Ülke Direktör Vekili Sabine Freizer, Parlamentolar Arası Birlik (IPU) Temsilcisi ve Proje Yöneticisi Zeina Hilal, İsveç Büyükelçiliği İnsani ve Katılım Öncesi Mali Yardım Birim Müdürü Malin Stawe, Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ve Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, BM başkanlığında ve İsveç Kalkınma Ajansı destekli "Türkiye'de Siyasi Liderlik ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" projesi kapsamında düzenlenen Mardin toplantısı için bir arada olduklarını söyledi.

"Hiç bir toplum tek başına hareket edemez, etse dahi istediği noktaya gelemeyecektir"

TBMM'nin kadınların güçlenmesine yönelik uluslararası ve ulusal taahhütlerini yerine getirmesini desteklemeyi hedefleyen bir toplantı düzenlediklerini söyleyen Kalsın, "TBMM kadın erkek fırsat eşitliği komisyonundan kısaca bahsetmek isterim. Komisyonumuz 2009 yılında kurulmuş meclisin 18 daimi komisyonundan biridir. Ülkemizde ve dünyada kadın meseleleri önemli bir yer tutuyor. Bu mesele ahlaki olduğu kadar vicdanidir. ve insanlığın hak ve adalet noktasında kadının hakkını sağlamak ve cinsler arası adaleti sağlamaktır. Hiçbir toplum tek başına hareket edemez, etse dahi istediği noktaya gelemeyecektir. Bir cinsin diğer cinsi görmezden gelmesi, yok sayması hakkından mahrum bırakması düşünülemez. Cinsler arası hak ve adaleti sağlamak herkes için insani bir yükümlülüktür" diye konuştu.

"Kendi sorunlarımızı da hep beraber kolektif akıl ve vicdanla çözeceğimize inanıyorum"

"Kadın meselesi partiler üstü bir meseledir" diyen Kalsın şöyle devam etti:

"Maalesef kadına bakış 200 yıldır herkesin kendi kompartımanından diğerine seslendiği; ilericiliği- gericiliği, modernliği, Türkçlüğü, milliyetçiliği ve ahlakı sadece kadın üzerinden tarif etmesiyle devam ede gelmiştir. Herkesin kendi kompartımanından bakarak kadını tanımlaması, öncesine ya da sonrasına bir sıfat bir tanım getirerek meselelere bakması en basit ifadeyle çözüme katkı sağlamaktan uzaklaşmaktır. Kadın mesellerine bu koşullanmış bakış, kadını hak ettiği noktadan uzakta bırakmıştır. Bugün burada bulunan kadın vekillerin hepsinin ayrı bir hayat hikayesi, yaşanmışlığı ve tecrübesi var. Siyasette var olan kadınlar olarak kendi sorunlarımızı da hep beraber kolektif akıl ve vicdanla çözeceğimize inanıyorum. Hareket noktamız cinsler arası hak ve adaleti sağlamak ve kişiye hak ettiği adaleti sağlamak olacaktır. Kadınlar ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması en temel hakların sağlanması sadece insani hakların teslimi demek değildir. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak için kritik önem taşımaktadır."

"Kadınların tüm karar alma mekanizmalarına dahil olmalarını destekliyoruz"

UN Women Ülke Direktör Vekili Sabine Freizer, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin hem globalde hem de Türkiye'de kadınların siyasi katılımı ve liderliği alanında çalıştığını belirterek "Birleşmiş Milletler Kadın Birimi olarak kadınların siyasetteki temsilinin artmasını, parlamentolar, yerel yönetimler ve siyasi partiler olmak üzere tüm karar alma mekanizmalarına dahil olmalarını destekliyoruz. 2015 yılından bu yana Türkiye'de siyasi liderlikte ve siyasi katılımda toplumsal cinsiyet eşitliği projesi kapsamında bu hedefe yönelik olarak çalışmalar yapıyoruz. Kadınların siyasi arenada güçlenmeleri, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında önemli bir hedef. Bu hedefe kadın liderler olmadan ulaşamayız. Kadın liderler, kadınların ihtiyaçlarını yasalara yansıtabilir ve onların sesi olabilir. Kadın milletvekilleri toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili konuları önceliklendirebilir. 2030 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesi hedefine kadın milletvekilleri ve kadın liderlerle ulaşabiliriz" dedi.

Parlamentolar Arası Birlik (IPU) Temsilcisi ve Proje Yöneticisi Zeina Hilal, kadınların parlamentoda temsili noktasında Türkiye'de önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

İsveç Büyükelçiliği İnsani ve Katılım Öncesi Mali Yardım Birim Müdürü Malin Stawe, İsveç'in toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çok taraflı küresel işbirliklerine imza attığını belirterek özellikle kadınların ve kızların desteklenmesinin İsveç'in önemli bir politikası olduğunu dile getirdi.

"Kadın erkek arasındaki farklılıklar eşitsizliğe dönüşmemelidir"

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kadın erkek arasındaki farklılıkların eşitsizliğe dönüşmemesi gerektiğini belirterek, "Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinden en fazla etkilenen kadınlardır. Kadın haklarının korunması, geliştirilmesi ve kadın erkek eşitliğinin sağlanması konusunda kadınların toplumdaki yerini sağlamlaştırmak için çalışmalar yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ise yaptığı konuşmada kadınların önlerindeki engeller kaldırıldığı takdirde her şeyi başarabileceğini söyledi. Kan, "Kadın siyasetçiler olarak birçok zorluğu el ele vererek aştık. Engelleri kaldırdığımızda çok güzel çalışmalara imza atabileceğiz. Parlamentolar Arası Birlik temsilcisi olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Türkiye'yi yurt dışında temsil ediyoruz" dedi.

Siyasette Kadın Çalıştayı'nda, toplumsal cinsiyet eşitliği, meclis bünyesinde yapılan cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmaları, cinsiyete duyarlı parlamentolar ve kadınlara yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili uluslararası sözleşmeler tartışılıyor, kadın siyasetçilerin liderliğinin ve parlamentolardaki kadın birliklerinin toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıları masaya yatırılıyor. Siyasette kadın temsilinin önemi konusunda farkındalığın artmasını hedefleyen çalıştay, milletvekilleri arasında dayanışma ve birlikte çalışma kültürünü geliştirmeyi ve bilgi paylaşımını sağlamayı hedefliyor. - MARDİN