Mardin'de sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
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Mardin'de sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mardin'de sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde sit alanında define bulmak için izinsiz kazı yapan 5 şahıs suçüstü yakalandı.

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Genç kızın görüntülediği taciz şüphelisi mavi montundan tespit edilip yakalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde sit alanında define bulmak için izinsiz kazı yapan 5 şahıs suçüstü yakalandı.

Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Artuklu ilçesi Eskikale Mahallesi'nde bulunan Kızkalesi sit alanında izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Kaçak kazı yapılan sit alanında İ.Ç., R.K., A.Ç., M.Ç. ve İ.Ç. isimli şahıslar define ararken suçüstü yakalandı. Olay yerinde kazıda kullanılan jeneratör, hilti, balyoz, kazma, kürek gibi malzemelere el konuldu. Ayrıca tarihi eser niteliği taşıyan 39 parça malzemenin incelenmek üzere Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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