Mardin'de sis ulaşımı olumsuz etkiledi

MARDİN'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler yollarda güçlükle ilerledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabah da devam eden yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, trafikte güçlükle ilerledi. Yollarda önlem alan ekipler, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Sis nedeniyle yüksek katlı binaların sadece çatı katları görüldü.