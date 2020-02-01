Mardin'de sis etkili oldu

01.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:16

Mardin'de etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte dün etkisini sürdüren sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi zaman zaman düştü.

Sisin etkili olduğu bazı yollarda ise maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Yetkililer, sis etkisinin akşam saatlerinden itibaren artabileceği, sürücülerin sis farlarını yakmaları ve dikkatli olamaları konusunda uyardı.

Bu arada ulaşımı olumsuz etkileyen sis, tarihi yapılarda ise güzel manzara oluşturdu.

Kaynak: AA