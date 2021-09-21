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Mardin'de sırt çantasından cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasında

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Mardin'de sırt çantasından cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasında

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaldırımda yürüyen kadının sırt çantasından cep telefonunu çalan hırsızlık zanlısı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaldırımda yürüyen kadının sırt çantasından cep telefonunu çalan hırsızlık zanlısı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde kaldırımda yürüyen G.O, sırt çantasındaki cep telefonunun çalındığını fark etti.

G.O'nun şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri bir kişinin "yankesicilik" yöntemiyle G.O'nun sırt çantasından cep telefonunu çaldığını belirledi.

Polis, yaptığı çalışmayla görüntüdeki zanlının Turan D. olduğunu tespit etti.

Zanlı, Akdoğan Caddesi'nde çalınan cep telefonu ile yakalandı.

"Hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından 9 kaydı bulunduğu belirlenen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının kaldırımda yürüyen G.O'ya yaklaşarak sırt çantasından cep telefonunu çalması yer alıyor.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mardin'de sırt çantasından cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasında - Haberler
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