Mardin'de sinek ve haşereye karşı ilaçlama çalışması başlatıldı
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Mardin'de sinek ve haşereye karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin'de sinek ve haşereye karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü ilaçlama birimi, havaların mevsimsel olarak ısınmasıyla vatandaşların rahat bir bahar ve yaz dönemi geçirmesi için ilaçlama çalışması başlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü ilaçlama birimi, havaların mevsimsel olarak ısınmasıyla vatandaşların rahat bir bahar ve yaz dönemi geçirmesi için ilaçlama çalışması başlattı.

Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü, sinek ve haşereye karşı 1 Mart itibarıyla merkezde başlattığı larva ilaçlama çalışmasını ilçe merkezi ve 892 kırsal mahalle ve mezraya yönelik de yürütüyor.

Sinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için su birikintileri, bataklık, kanallar, fosseptik çukurlar ve gübrelik alanlar etkin bir şekilde ilaçlanıyor. Bahar temizliği kapsamında özellikle mezarlıklarda da yabancı otlara karşı ilaçlama yapılıyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Alan, sıcaklığın yaklaşık 22 dereceyi bulması halinde akşamları da ilaçlama çalışmasına başlayacaklarını kaydetti.

Vatandaşların rahat bir dönem geçirmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Alan, "10 ilçenin coğrafi yapısına bakarsak karasinek ve sivrisinek ağırlıklı çalışma yürüten ekipler, vatandaştan gelen sorunları da değerlendirerek etkin çözümler geliştiriyor. İlaçlama çalışmalarında ekolojik dengeyi korumaya özen göstererek Dünya Sağlık Örgütünün belirlemiş olduğu ilaçları kullanıyoruz. Bütün çabamız, vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir bahar ve yaz dönemi geçirmelerini sağlamak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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