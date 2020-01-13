Mardin'de sınav kaygısı ve motivasyon konferansı

13.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:26

Mardin'de öğrencilere yönelik sınav kaygısı ve motivasyon konferansı yapıldı.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta uzman Fatih Akbaba, öğrencileri bilgilendirdi.

"Elbette kaygılarımız olacak, kaygılarımız bizi başarıya götürecek düzeyde kalmamalıdır. Aşırı kaygı sizleri başarısızlığa götürür." diyen Akbaba, şunları kaydetti:

"Kaygı sizi düzenli çalışmaya sevk etmelidir. Önemli olan kaygısız, vurdum duymaz olamayın, en kötüsü de kaygısız olmaktır. Sınavlarda başarılı olabilmek için kendinizi motive edeceksiniz. Motivasyonunuzu bozacak duygu ve düşüncelerden kendinizi arındıracaksınız. Kaygı bilende vardır. Bilmeyenin zaten kaygısı yoktur. Gençler daha bilinçli artık. Gençlerin bilinçsiz olması konusunda büyükler yanılıyor. Artık okula ve çevreye daha duyarlı gençler var."

Kaynak: AA