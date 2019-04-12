Mardin'de Silahlı Yağma Zanlılarına Yönelik Operasyon

Mardin'de, silahlı yağma yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı, uzun namlulu silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Derik ilçesinde 27 Aralık 2018'de, bir araçtan 2 milyon 500 bin doların gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

MİT Bölge Başkanlığı ekipleri ile yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, yağma olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik Kızıltepe ve Derik ilçelerinde, 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 2 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği, el bombası, bin 209 mermi, 3 şarjör, gece görüş dürbünü, 2 harici bellek, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası, bol miktarda plaka, dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin, jandarmadaki sorguları sürüyor.

Kaynak: AA