Son dakika haber... Mardin'de silahlı kavga: 3 yaralı
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Son dakika haber... Mardin'de silahlı kavga: 3 yaralı

Son dakika haber... Mardin'de silahlı kavga: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Mart Mahallesi Mehtap Caddesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden 2 grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alınarak, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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