Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

10.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:48
Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Midyat Yolu Caddesi Kışla Camisi önünde Oktay M, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İş insanı olduğu öğrenilen ve ağır yaralanan Oktay M, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Mardin'e sevk edildi.

Polis, olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanmasına çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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