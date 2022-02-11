MARDİN'DE SİLAHLI KAVGA: 2'Sİ AĞIR, 4 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Mardin'in Artuklu ilçesinde, 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı, husumetli aileler arasındaki silahlı kavganın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
ARTUKLU, MARDİN (DHA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde, 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı, husumetli aileler arasındaki silahlı kavganın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Silahlı saldırıya uğrayan ve otomobilden inen kişinin kaçtığı, 2 yaralının da yerde yattığı anlar görüntülerde yer aldı. Olaydan sonra polisin Artuklu ilçesinde aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.