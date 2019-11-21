Mardin'de silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti
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Mardin'de silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş kişi hayatını kaybetti.

21.11.2019 16:41 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:48
Mardin'de silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti

'in ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş kişi hayatını kaybetti.


Olay, Kızıltepe ilçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı Mahallesi Ipekyolu yan yolda 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma, bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede vücutlarına kurşun isabet eden Mustafa Tezdönen ve Emin Tezdönen'in hayatını kaybettiğini belirledi.


Polis ekipleri bölgede delil çalışması yaparken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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