Mardin'de Arazi Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü, 10 Yaralı!
Mardin'de arazi tar4tışması yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Mardin Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
İKİ AİLE ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE KAVGAYA TUTUŞTU
Cevizlik Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Demir ve Koru ailelerinin bireyleri arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 10 KİŞİ YARALANDI
Olayda Şehmus Koru hayatını kaybetti, yaralanan 10 kişi Mardin'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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