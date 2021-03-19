Mardin'de silahla vurulan genç kadının katil zanlısı yakalandı
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Mardin'de silahla vurulan genç kadının katil zanlısı yakalandı

19.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:16
Mardin'de silahla vurulan genç kadının katil zanlısı yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan genç kadının katil zanlısı 41 saatlik kamera görüntülerinin detaylı incelenmesi sonucu yakalandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan genç kadının katil zanlısı 41 saatlik kamera görüntülerinin detaylı incelenmesi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kışla Mahallesi Açelya Sokak'ta oturan evli ve bir çocuk annesi Gülbahar A'nın öldürülmesine ilişkin, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri olay yerinde detaylı ve teknik incelemelerde bulundu.

Şüphelinin olay yerinden kaçtığı güzergahı tespit eden ekipler 30 güvenlik kamerasından elde edilen 41 saatlik kamera görüntülerini inceledi.

Şüpheli, operasyonla saklandığı yerde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen katil zanlısı, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Evli ve bir çocuk annesi Gülbahar A. 15 Mart'ta silahla karnından vurulmuş halde bulunmuştu. Gülbahar A. Nusaybin Devlet Hastanesine getirilmeden önce hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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