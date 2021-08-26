Silahla çalışanı yaralayarak kuyumcudan soygun yapan zanlı yakalandı

Mardin'de silahla çalışanı yaralayarak kuyumcudan soygun gerçekleştiren şüpheli yakalandı.

Mardin'de silahla çalışanı yaralayarak kuyumcudan soygun gerçekleştiren şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bulunan kuyumcuya giren kar maskeli ve silahlı şüpheli, iş yeri çalışanı S.I'ya silah doğrultarak altın ve paraları istedi.

Çalışanın karşı koyması üzerine kafasına aldığı darbeyle yaralanan zanlı, silahla S.I'yı yaraladıktan sonra kasadan para alarak kaçtı.

S.I, sağlık ekiplerince Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı, polis operasyonuyla yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen