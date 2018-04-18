Mardin'de Silah Kaçakçılığı Yapan Şahıs Tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri ve jandarma tarafından ekipleri, yurda kaçak yollarla silah soktuğu tespit edilen şahsın adresine operasyon yaptı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MARDİN