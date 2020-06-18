Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonu
Mardin'in Artuklu ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonda bir evde ruhsatsız 3 tabanca, av tüfeği ele geçirildi.
18.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:21
Mardin'in Artuklu ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonda bir evde ruhsatsız 3 tabanca, av tüfeği ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Artuklu ilçesinde F.İ'in evinde ruhsatsız tabanca bulunduğu ve bunun ticaretini yaptığını belirlemesi üzerine çalışma başlatıldı.
F.İ'nin adresine düzenlenen operasyonda 3 tabanca, av tüfeği ve 37 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA