Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonu Mardin'in Artuklu ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonda bir evde ruhsatsız 3 tabanca, av tüfeği ele geçirildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonda bir evde ruhsatsız 3 tabanca, av tüfeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Artuklu ilçesinde F.İ'in evinde ruhsatsız tabanca bulunduğu ve bunun ticaretini yaptığını belirlemesi üzerine çalışma başlatıldı.

F.İ'nin adresine düzenlenen operasyonda 3 tabanca, av tüfeği ve 37 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA