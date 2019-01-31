Mardin'de Sığınakta 55 Kilo Patlayıcı, Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
Mardin'de sığınakta 55 kilo patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi (1)Mardin'de terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta 55 kilo patlayıcı, zırh delici uzun namlulu silah, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği...
Mardin'de sığınakta 55 kilo patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi (1)
Mardin'de terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta 55 kilo patlayıcı, zırh delici uzun namlulu silah, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ve patlamamış tank mühimmatı ele geçirildi.
Kaynak: DHA