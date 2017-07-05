Mardin'de Sığınaklarda Bulunan Silah ve Mühimmatlar

Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 4 sığınakta ele geçirilen silah ve mühimmatlar basın toplantısıyla sergilendi.



İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe kırsalında terörle mücadele kapsamında yürütülen müşterek operasyonda tespit edilen sığınaklarda bulunan roketatar, 6 roketatar başlığı, 8 keleş, 3 kanas, biksi, av tüfeği, 2 el bombası, 4'ü sanayi tipi 13 tüp, uzun namlulu silahlara ait 2 bin fişek, 7 kilogram kimyasal madde, 37 şarjör, araç ve polis telsizi, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda kozmetik, giyim, gıda ve sağlık malzemeleri Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında gösterildi.



Kontrollü olarak imha edilen bomba düzeneklerinin, PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen Mardin'in Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği terör saldırısında kullanılan düzeneğin benzeri olduğu belirtildi.



Çok sayıda notun ele geçirildiği sığınakların bazılarında saldırı eğitimi verildiği, bazılarında ise patlayıcı hazırlandığının tespit edildiği öğrenildi.



"Terörle sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz"



İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, toplantıda yaptığı açıklamada, operasyonların bütün güvenlik güçleri ile müşterek olarak gerçekleştirildiğini söyledi.



Terörle mücadeleye vatandaşın da önemli destek sunduğuna işaret eden Onar, "Burada ben yok, biz var. Polis, Jandarma, Silahlı Kuvvetlerimiz ve diğer güvenlik teşkilatlarımızla terörle sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Güzel çalışmalar yapılıyor ve bunların semeresini görüyoruz." diye konuştu.



Mardinlilere gösterdikleri destekten dolayı teşekkür eden Onar, "Onların desteği olmasa bu başarı elde edilemez." ifadesini kullandı.